Саша Савельева поделилась редким фото с сыном и рассказала о трудностях материнства

Материнство – счастье и… испытание. Сегодня женщины об этом все чаще говорят вслух, не стесняясь признаться – да, быть мамой совсем непросто. Вот и экс-солистка группы “Фабрика” Саша Савельева, мама 2-летнего Леона, тоже заговорила о трудностях, с которыми столкнулась после рождения ребенка. Особенно тяжело ей, как впрочем и большинству молодых мам, было в первые месяцы жизни сына. Об этом она написала на своей странице в Instagram, опубликовав редкое совместное фото с Леоном.

Помню первые месяцы после рождения Леона – мне кажется, я была похожа на милого зомби. Кормление через каждые три часа тебе нельзя пропустить, проспать или придумать другие отговорки… И ведь в этот график еще надо было как-то “впихнуть” личные нужды – поесть (что для кормящей мамы в приоритете), постирать, сделать домашние дела… Через несколько недель после того, как мы вернулись из роддома, уже перепутались ночь с днем, но я понимала только одно – я нужна этому маленькому человечку, чтоб дать безопасность, и ресурс для роста,

– написала Саша.

Саша Савельева с сыном

Леон – первый и долгожданный ребенок в семье певицы и ее мужа, актера Кирилла Сафонова. Артисты поженились в 2010 году, а родителями стали два года назад. Саша рассказала своим подписчикам, что “папа, конечно, им всячески помогал, и даже выпихивал ее на встречу с подружками или на студию, чтоб она немного сменила картинку”, а также поддержала всех мам, кому сейчас трудно:

Для меня оказалось это самым большим стрессом в первый год материнства – жить в таком графике… Поверьте, прерванный сон можно сравнить смело с любым методом пытки. Я вспоминаю эти моменты как одни из самых сложных, но в то же время это были самые нежные месяцы, принадлежащие только родителям и их малышу, когда ты ощущаешь такую тонкую связь, такую близость, такое единство! Поэтому я хочу поддержать всех сомневающихся родителей, всех, кто думает, что делает что-то не так. Быть родителями – наше высшее предназначение. На этом пути много непредсказуемостей и трудностей, и мне очень хочется, чтобы мы стали ближе друг к другу, получили поддержку как главное доказательство того, что мы можем позволить себе быть “неидеальными”.

Подписчики, точнее, подписчицы, поддержали знаменитую маму: “Все мамы через это прошли”, “Как хорошо, когда есть кому помочь…”, “Как все это хорошо знакомо, и это счастье!”

Напомним, Саша Савельева родила сына 22 марта 2019 года. Мальчика решили назвать Леоном. Свое первое интервью в новом качестве певица дала HELLO!, в котором призналась, что “семейное счастье для меня главнее успехов в карьере”.

Ты можешь собирать стадионы, но в итоге смысл все равно находишь дома когда возвращаешься в квартиру, где слышен детский смех. Самый надежный фундамент – это семья, как ни крути. На ней все строится. Это и поддержка, и опора, и вдохновение, – рассказала певица.