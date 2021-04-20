«Подсудимого узнать невозможно»

Cудья из Воронежа оправдала 11 участников январских митингов. Дела закрыты за отсутствием состава правонарушений.

Фото: «Штаб Навального в Воронеже»

С 1 по 14 апреля Советский районный суд Воронежа оправдал 11 участников митингов, задержанных 23 и 31 января. Согласно постановлениям, имеющимся в распоряжении «Новой газеты», всем оправданным вменялось нарушение правил проведения массового мероприятия (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Дела рассматривала судья Лилия Винокурова. В каждом случае она отмечала, что стороной обвинения «не было предоставлено объективных доказательств, которые подтверждают вину обвиняемых».

Материалы всех 11 дел дублируют друг друга: это протоколы об административном правонарушении, о доставлении задержанных в отделы и рапорты сотрудников полиции. В процессах 6 из 11 задержанных дополнительными материалами обозначены их фотографии из отделов полиции или у автозаков и объяснения каждого о том, что они не участвовали в протестах.

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Судья Винокурова посчитала, что по представленным фото доказать вину никак нельзя.

К обвинению одного из оправданных, Данилы Веселова, полицейские добавили видео, где тот якобы находится на митинге 23 января в толпе. Но и тут судья постановила, что по записи «самого Веселова Д.Г. среди данных людей узнать невозможно».

Некоторые из материалов дел были составлены с ошибками. Так, у оправданной Алины Пономаревой в протоколе об административном правонарушении изначально были указаны ошибочные время и обстоятельства ее задержания. 31 января полицейские отдали Пономаревой копию протокола с одними данными, а в суде фигурировал уже другой протокол с иным местом и временем.

— В полиции меня заставили подписать протокол с неправильными местом и временем. Тогда же в листе пояснения я указала правильные данные. Но в суде фигурировал уже протокол с правильными местом и временем: уже без меня в отделе полиции его сфальсифицировали по моим пояснениям, — утверждает Алина.

Советский районный суд Воронежа. Фото: novostivoronezha.ru

По словам защитника Алины Никиты Исаева, копия протокола, выданная ей в отделе, не была заверена начальником отдела. Поэтому в суде нельзя было апеллировать к тому, что документ подменили. Однако судья все равно не нашла оснований для признания вины Пономаревой.

Нарушения в составлении документов правозащитники выявили и у оправданных Павла Фомина и Никиты Попова. У Фомина датой составления протокола об административном правонарушении стоит 23 января 2019 года, а у Попова не указано, какую статью федерального закона он нарушил. В обоих делах также есть противоречия между рапортами сотрудников полиции и указанными протоколами: везде стоит разное время задержания.

Сейчас судья Винокурова — рекордсмен среди воронежских судей по количеству оправданий за участие в несогласованных акциях. Работавшие с Винокуровой юристы говорят, что даже при обвинительном приговоре за участие в митингах она всегда назначает минимальное наказание.

— Я так понял, что Винокурова лучше относится к тем, кто заявлял о неучастии в митингах. Она в какой-то момент, когда Никита Попов начал говорить, что по факту он был на месте, начала его спрашивать: «Вы же вот в объяснении на стадии составления говорили, что просто гуляли. Вы же лозунги не выкрикивали, ничего такого?» И Никита отвечал: «Да, просто стоял и смотрел, что происходит, пока не задержали».

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Она мягкая достаточно, притом что ведет также уголовные дела, — рассказал «Новой» юрист Даниил Поляков.

Среди оправданных оказался и сотрудник местного штаба Навального Андрей Ахмедулов, которого 13 апреля задержали неизвестные и отвезли во второй отдел полиции. По словам координатора штаба Софии Капиносовой, у него хотели отобрать листовки, которые тот шел забирать из офиса. В суде Андрея оправдали за участие в митинге 23 января. При этом он даже не явился на процесс. Ахмедулов отказался прокомментировать «Новой газете» случившееся.

Это не первая череда оправдательных приговоров по задержанным на зимних митингах в Воронеже. За март Железнодорожный, Ленинский и Советский районные суды прекратили производство по делам девяти участников протестов. При этом в Ленинском и Железнодорожном райсудах рассматривалось лишь по одному делу. Остальные рассматривал судья Советского райсуда Алексей Кавешников. 26 марта он постановил оправдать семерых человек из-за «малозначительности административного правонарушения» (ст. 2.9 КоАП) и объявил им только устные замечания. Тем не менее в тот же день Кавешников выписал штраф в 10 тысяч рублей другому участнику митинга — Александру Гапееву. В качестве доказательства его вины суду была представлена фотография, на которой видно, что его задержали с одним из оправданных — Александром Плотниковым. Почему Гапееву назначили административное наказание — непонятно.

Юрист Даниил Поляков, защищавший Александра Гапеева, считает, что причиной, возможно, послужило признание Александра в участии в протестной акции.

— Мой подзащитный сразу сказал, что протестовал. В итоге, судья в две секунды вынес ему штраф. Так что основное мое предположение такое же, как в случае с Винокуровой: возможно, Кавешников благосклонен к тем, кто отрицает участие в акциях, — говорит юрист.

Павел Хаустов

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