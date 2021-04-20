Минздрав ожидает получение новой партии вакцины AstraZeneca 22 апреля. Ее планируют использовать за три дня

“Мы сегодня встречаемся в 14.00 с департаментами здравоохранения и региональными координаторами по вакцинации. У нас в ближайшие дни, вот уже на 22 апреля, был запланирован очередной рейс и поставка вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы [COVAX]”, – сказал он.

Ляшко уточнил, что в партии будет 367 тыс. доз. Планировалось, что в рамках COVAX в Украину поставят препарат AstraZeneca, произведенный в Южной Корее.

“Мы хотим ее использовать буквально за два-три дня, чтобы показать способности системы здравоохранения. Когда я говорю, что мы готовы и можем делать 90–100 тыс. минимум в день, в это не верят, потому что мы делаем сейчас по 14–20 тыс. [прививок в сутки], но я думаю, что в ближайшее время мы это покажем”, – сказал он.

В комментарии “Интерфакс-Украина” замминистра уточнил, что вакцины поступят в Украину 22 апреля.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield (500 тыс. доз).

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.

Всего, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в 2021 году Украина рассчитывает получить 37 млн доз вакцин.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По данным Минздрава, к 20 апреля в Украине вакцинировали почти 643 тыс. человек. За последние сутки ввели 12,1 тыс. доз. К концу года министерство планирует привить 70% взрослого населения.

С начала пандемии в стране подтвердили почти 2 млн новых случаев коронавирусной инфекции, скончалось 40,3 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,5 млн человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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