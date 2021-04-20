“Ты знаешь, как сильно я тебя люблю”. 76-летний Дуглас показал 18-летнюю дочь

Артист посвятил публикацию ее 18-летию.

“Дорогая, желаю самого лучшего 18-летия, которое могла бы иметь любая юная леди. Ты знаешь, как сильно я тебя люблю, как горжусь тобой и как рад видеть твое взросление”, – написал актер.

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Публикация от Michael Douglas (@michaelkirkdouglas)

Контекст:В ноябре 2000 года Дуглас женился на британской актрисе Кэтрин Зета-Джонс. В браке у пары родилось двое детей – сын Дилан Майкл (2000) и дочь Кэрис (2003).

Зета-Джонс – вторая супруга актера. От первого брака у Дугласа есть взрослый сын Кэмерон. Он – отец двоих детей.

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