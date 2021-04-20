 

В Харькове сгорели машины сотрудников издания “Время Добкина”. В редакции заявили о запугиваниях со стороны политических оппонентов

20.04.2021, 17:22, Новости дня
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В издании “Время Добкина” заявили, что связывают происшествие с запугиванием и препятствованием выполнению профессиональных обязанностей, так как злоумышленники также принесли к подъезду жилого дома похоронные венки, а на стене написали угрозы.

В редакции сообщили, что раньше на волонтеров издания уже нападали, “обливали зеленкой, резали и рвали одежду, угрожали оружием, применяли физическую силу”. Инцидент с зеленкой расследуется полицией по статье “хулиганство”, отметили во “Времени Добкина”.

“Мы считаем действия провокаторов, которые не скрывают свою работу на временную городскую власть, циничными и наглыми. И требуем должного внимания со стороны правоохранителей – объективного расследования угроз и поджогов”, – цитирует RegioNews заявление.

В редакции считают, что инциденты связаны с предстоящими выборами.

“По мнению журналистов, все эти преступные действия свидетельствуют о том, что действующая власть готова использовать любые методы и средства, чтобы не допустить своего неизбежного поражения на предстоящих выборах городского головы 31 октября 2021 года”, – пишет RegioNews.

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Фото: regionews.ua


Фото: regionews.ua


Фото: regionews.ua


Фото: regionews.ua

Контекст:Печатное издание “Время Добкина” начали выпускать в Харькове в начале апреля.
Внеочередные выборы мэра Харькова пройдут 31 октября 2021 года в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19.
Обязанности мэра временно исполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.
Согласно законодательству, новые выборы в Харькове могли быть назначены либо на последнее воскресенье марта, либо на последнее воскресенье октября. В Офисе президента заявили, что в марте выборы не состоятся из-за “чехарды с документами”. В Верховной Раде объяснили, что не могли назначить выборы раньше, поскольку из Харькова пришли не все необходимые документы. Терехов говорил, что узнал об этом из СМИ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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