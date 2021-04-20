СБУ обнаружила склад оружия в Луганской области, который боевики “ЛНР” заложили в 2014 году

Тайники были оборудованы в хозяйственном помещении и дворе частного дома в городе Приволье. В тайниках сотрудники СБУ среди прочего обнаружили:

60 гранатометных выстрелов (боеприпасов к гранатомету);

две реактивные противотанковые гранаты РПГ-22;

две противотанковые гранаты;

ручную кумулятивную гранату;

боевые элементы к гранатометам;

большое количество патронов различного калибра.

По оперативным данным, злоумышленник оборудовал схрон в 2014 году во время боевых действий в районе Приволья и Лисичанска. Находясь в составе вражеской диверсионно-разведывательной группы, он принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

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