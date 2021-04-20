 

Прививки вакциной AstraZeneca в Украине будут делать с интервалом в 12 недель – Минздрав

20.04.2021, 17:22, Новости дня
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“О времени и месте вакцинации против COVID-19 вам сообщат по контактному номеру, который вы оставили во время прививки”, – говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что по результатам исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet в марте, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, введенных с интервалом 12 недель или дольше, возрастала до 81,3%.

“Поэтому оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемых инфекций одобрил рекомендации группы экспертов увеличить интервал между введением первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель”, – говорится в сообщении.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщал, что 22 апреля Минздрав ожидает получения очередной партии вакцины от коронавируса – это будет AstraZeneca, которая поступит в рамках механизма COVAX.

В конце марта он сообщал, что вакцины, произведенные на разных площадках, могут быть взаимозаменяемыми. Например, первую прививку пациенту могут сделать вакциной AstraZeneca, произведенной в Индии, а вторую – в другой стране. Он отмечал, что вторую дозу вакцины в Украине начнут вводить в 20-х числах мая.

Контекст:В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.
С 24 февраля украинцев вакцинируют препаратом Covishield ( в Украину доставили 500 тыс. доз), 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз), 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).
В рамках механизма COVAX Украина до конца мая должна бесплатно получить 1,78 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer. В целом по программе COVAX Украина ожидает передачи 8 млн доз вакцин.
Всего, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, в 2021 году Украина рассчитывает получить 37 млн доз вакцин. 
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.
По данным Минздрава, к 20 апреля в Украине вакцинировали почти 643 тыс. человек. За последние сутки ввели 12,1 тыс. доз. 
С начала пандемии в стране подтвердили почти 2 млн новых случаев коронавирусной инфекции, скончалось 40,3 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело 1,5 млн человек. 


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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