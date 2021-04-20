«Мы с тобой одной крови»: 5 важных вопросов о донорстве



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Кому нужна донорская кровь?

Донорская кровь имеет широкий спектр применения. Она необходима пациентам с тяжелыми травмами, ожогами, а также нуждающимся в хирургических вмешательствах, связанных с обильной кровопотерей, например, после тяжелых ДТП. Переливания нужны при многих заболеваниях кроветворной системы, таких как лейкозы или апластическая анемия. Химиотерапия и лучевая терапия, используемые при лечении злокачественных опухолей, ведут к падению показателей крови, и для успешной терапии зачастую необходимы переливания. При некоторых генетических заболеваниях, таких как талассемия или анемия Даймонда-Блекфена, переливания могут требоваться пожизненно. Препараты, полученные из донорской крови, нужны для лечения гемофилии. Кровь необходима и при некоторых заболеваниях печени, почек, при лечении ряда тяжелых инфекций и так далее. В определенных случаях донорская кровь нужна роженицам и новорожденным.

Если донорской крови будет недостаточно, а такие ситуации возникают постоянно, в том числе на фоне пандемии, это значит, что врачам придется принимать непростое решение: кому переливать кровь, а кому нет. Из-за дефицита донорской крови приходится откладывать хирургические операции и курсы химиотерапии. Потратив немного времени и усилий для сдачи крови, вы в буквальном смысле можете спасти чью-то жизнь.

Кто может стать донором?

Потенциальный донор должен достичь возраста 18 лет и весить не менее 50 кг, а также не иметь противопоказаний к переливанию. Так, поделиться кровью не могут стать пациенты с ВИЧ/СПИД, вирусными гепатитами, туберкулезом, злокачественными новообразованиями, психическими заболеваниями, отсутствием слуха и речи. Необходим временный отвод от донорства на разные сроки после оперативных вмешательств, в том числе абортов, пребывания в загранкомандировках больше двух месяцев, контактами с больными гепатитами А, В и С. Полный перечень временных и абсолютных противопоказаний можно прочитать здесь.

Отметим, что в РФ требования к донорам гораздо более жесткие, чем в других странах. А некоторые наши противопоказания к донорству вообще практически не встречаются за рубежом. Например, возрастной ценз далеко не везде привязывается к совершеннолетию, как у нас: в Великобритании и США донором можно стать уже в 17 лет, а при наличии разрешения родителей или опекунов — даже с 16. У нас запрещено сдавать кровь в период менструации, а в Австралии и Испании подобных запретов не существует. В РФ любой вирусный гепатит исключает донорство на всю жизнь, в то же время в некоторых странах люди, в детстве перенесшие гепатит А, имеют право становиться донорами.

Получить исчерпывающую информацию о донорстве вы можете на интернет-портале Службы крови – www.yadonor.ru. Горячая линия по вопросам донорства крови – 8-800-333-33-30 – работает круглосуточно и звонок по РФ бесплатный. На портале Донорский светофор можно узнать, где находится ближайший центр, в котором требуется кровь вашей группы.

Как узнать свою группу крови?

Для начала загляните в свою медицинскую карту. У многих группа крови прописывается в виде специального шифра: I — 0 или 00; II — А или 0А; III — В или 0В; IV — АВ. Там же можно найти и резус-фактор, который указывается буквами Rh, а положительный или отрицательный указывается как «+» или «-».

Если этой информации нет, вы можете обратиться в поликлинику по месту жительству и сдать анализ бесплатно. Такие услуги предоставляет и любая частная лаборатория — за деньги, разумеется.

Кстати, в 1997 году в Правительстве РФ приняли постановление, согласно которому отметку о группе крови и резус-факторе могут вноситься в паспорт гражданина по его желанию.

Любопытный факт: в мире чаще всего встречается кровь первой группы с положительным резус-фактором, но в РФ наиболее распространенная группа — вторая. А меньше всего людей с четвертой группой крови и отрицательным резус-фактором. В большинстве стран люди с этой группой составляют не более 1 процента от населения страны.

Какую пользу получает донор?

По закону в день сдачи крови донору предоставляется бесплатное питание и два выходных. Сдав в течение года две максимально допустимые дозы крови, донор имеет право на получение по месту работу или учебы льготную путевку в санаторий. После сдачи 60 донаций доброволец получает нагрудный знак «Почетный донор России», а вместе с ним — ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для него время, право на внеочередное оказание медпомощи и ежегодную индексируемую выплату, которая в 2020 году составила 14 570 рублей 36 копеек.

В некоторых регионах предоставляются дополнительные льготы, и больше всех повезло московским почетным донорам — им полагается бесплатный проезд в общественном транспорте, изготовление и ремонт зубных протезов, а также скидка 50% на оплату коммунальных услуг и лекарственное обеспечение.

Если говорить о пользе для здоровья, то как минимум сдача крови до 500 мл абсолютно безопасна, что подтверждено многочисленными научными исследованиями. Рекомендуемый объем одной донации составляет 450 мл. Кроме того, донорство — это возможность избавиться от избытка железа, который, возможно, повышает риск развития некоторых онкологических заболеваний и инфаркта миокарда. Исследование, проведенное в Финляндии, показало, что у доноров риск инфаркта на 88 % ниже, чем у тех, кто никогда не сдавал кровь или делал это единожды. Возможно, причина еще и в том, что перед донацией люди проходят обязательное обследование и анализы, то есть лучше контролируют свое здоровье.