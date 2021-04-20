 

Врачи рассказали о болезнях, которые можно «прочесть» по лицу человека

20.04.2021, 17:12, Разное
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По словам врачей, внешний вид пациента может многое рассказать о его здоровье и предупредить о возможных серьезных осложнениях. Оказывается, по лицу можно «прочесть» о некоторых болезнях.
О проблемах с сердцем может говорить синий оттенок носогубного треугольника или кончика носа человека. Как отметили врачи, это свидетельствует о возможном развитии сердечной недостаточности. Если у кожи отчетливый желтоватый оттенок, то стоит обратить внимание на желчный пузырь или печень. Желтизна указывает на то, что в организме упал уровень гемоглобина.

Изменение пропорций лица, а именно, крупные челюсть или уши, говорят о гигантизме или акромегалии. Последние заболевание возникает после того, как завершается рост всего организма. Оно длится много лет и развивается постепенно. Глаза могут указать на наличие холестериновых бляшек или отложения железа. Если они «навыкате», то это свидетельствует о проблемах со щитовидной железой. Кроме этого, о болезнях этого органа говорят часто выступающие испарины на лбу. На проблемы с ЖКТ указывает состояние и внешний вид языка человека.

Источник: www.rbc.ua



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