 

В Шанхае показали концепт-кар Roewe Jing

20.04.2021, 17:10, Новости дня
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Китайская компания Roewe презентовала новый концепт Roewe Jing в рамках автосалона в Шанхае.

Вместе с тем автомобиль выполнен в кузове внедорожника и отличается от остальных моделей решеткой радиатора, а также улучшенной фильтрацией. Кроме того, здесь применили светодиодную оптику, улучшенные ходовые огни и новые бамперы. С задней части кузова прослеживается светодиодная полоска, соединяющая задние фонари.

Также известно, что автомобиль в течение нескольких месяцев поступит в продажу на китайском рынке. Разработчики не раскрывают подробностей о производительности, однако известно, что модель получит электрический мотор. По поводу продаж вне Китая никаких сведений не указано.



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