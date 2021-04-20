В Шанхае показали концепт-кар Roewe Jing

Китайская компания Roewe презентовала новый концепт Roewe Jing в рамках автосалона в Шанхае.

Вместе с тем автомобиль выполнен в кузове внедорожника и отличается от остальных моделей решеткой радиатора, а также улучшенной фильтрацией. Кроме того, здесь применили светодиодную оптику, улучшенные ходовые огни и новые бамперы. С задней части кузова прослеживается светодиодная полоска, соединяющая задние фонари.

Также известно, что автомобиль в течение нескольких месяцев поступит в продажу на китайском рынке. Разработчики не раскрывают подробностей о производительности, однако известно, что модель получит электрический мотор. По поводу продаж вне Китая никаких сведений не указано.