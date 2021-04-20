Звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли едет в Россию

Очередной ММКФ — 43-ий Московский международный кинофестиваль — в этом году начнет свою работу уже послезавтра, 22 апреля. В программе представлено более 200 картин, среди них и драма турецкого режиссера Эйлема Кафтана “Улей”. Главную роль в этом фильме сыграла любимица публики, звезда сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли.

Сегодня стало известно, что актриса прилетит в Москву, чтобы лично представить фильм со своим участием на киносмотре. Надо сказать, что турецко-немецкая актриса уже была в России – посещала Москву и Санкт-Петербург, и даже выучила несколько фраз на русском. Своими знаниями великого и могучего Мерьем похвасталась во время прошедшего в Москве форума Synergy Woman Forum, посвященного “женщинам, меняющим мир вокруг себя”. Актриса планировала и это мероприятие посетить лично, но в последний момент не приехала “по семейным обстоятельствам” и участвовала виртуально.

Во время выступления Мерьем рассказала о своих впечатлениях о посещении России и произнесла несколько слов по-русски.

“Я люблю тебя!” А еще я могу сказать: “Меня зовут Мерьем. Я из Берлина. Как дела? Один, два, три, четыре, пять, шесть”. Я люблю Москву, люблю Санкт-Петербург. Я была очень рада побывать в этих городах. Люблю Россию. Это прекрасная страна,

— призналась актриса.

Также Узерли рассказала, что недавно сделала генеалогический ДНК-тест (дает информацию о генеалогических связях и происхождении человека), который показал, что в ее жилах течет и русская кровь.

Оказалось, что у меня на 12% русская ДНК, представляете? Это так забавно и необычно,

– поделилась впечатлениями актриса.

Поклонники актрисы в России надеются, что ей ничего не сможет помешать прилететь на кинофестиваль, чтобы лично рассказать о работе над ролью в фильме “Улей”. Мировая премьера картины состоялась в сентябре 2020. Это драма повествует о девушке Айс, которая возвращается в родной город, чтобы заботиться о больной матери. Перед смертью женщина завещает дочери свои драгоценные ульи, и, несмотря на боязнь пчел, Айс вынуждена осваивать пчеловодство и пытаться избавиться от медведя, грозящего ульям и ее собственной жизни.

В фильмографии 37-летней Мерьем Узерли всего 19 картин. Известность ей принесли сериалы и в первую очередь многосерийная историческая драма “Великолепный век”.