Павел Воля: “Социальные сети – как гигантские стенгазеты”

Павел, вы критиковали старшее поколение, которое приходит в молодежные соцсети и выглядит глупо. При этом сами стали первопроходцем, начав сотрудничество с соцсетью ЯRUS. Почему?

Я не говорил, что старшее поколение выглядит глупо. Основная мысль была в том, что, копируя молодежные тренды, взрослые ребята в районе 50-60 лет выглядят, так скажем, не на своем месте. Вы правильно спрашиваете про ЯRUS, да. Это именно сотрудничество. Я надеюсь, через меня как можно больше людей узнает об этой социальной сети и будет придумывать такой контент, который будет этим людям подходить. Не копируя тренды, а создавая их. Лично я в ЯRUS собираюсь делать то, что не делал до этого в других соцсетях. И если уж смешить, то я постараюсь делать это с помощью шуток, а не внешнего вида. Хотя четкого плана у меня нет.

Воспринимаете ли вы соцсети как новую форму общения?

Формой общения не считаю. Формой поглощения информации и распространения своей собственной – да. Раньше в школах на стены вешали стенгазеты. Так вот социальные сети – это гигантские стенгазеты.

Вы легко открываетесь новому? Будь то книга модного писателя, которую все вокруг хвалят, или трендовая вещь в гардеробе.

Легко и непринужденно. Вот, например, прямо сейчас я читаю книгу молодого монгольского автора, на мне зелено-голубой свитер в сочетании с яркими фиолетовыми шортами и лоферами, которые надеты поверх шерстяных носков. И я собираюсь пересмотреть всю фестивальную программу уругвайского некоммерческого кино. Но на самом деле я не разделяю мир на новое и старое. И даже на хорошее и плохое. Он такой, какой есть. Что-то появляется, что-то пропадает.

Недавно вы совершили первый прыжок с парашютом. Как ощущения? Зачем вам это?

Ощущения невероятные. Тем, кто не прыгал – не передать это словами. А те, кто прыгал, понимают все без слов. Буду ли я делать это второй раз? Не знаю, не уверен. Как я не был уверен, что буду это делать первый раз. Это был сюрприз Ляйсан на мой день рождения. И после этого дня моя жизнь разделилась на до и после.

Появилось ли у вас новое увлечение или хобби в последнее время? Что хочется изучить, чему научиться?

У меня много хобби и полным-полно интересов. Наконец-то я собрал свою книжку стихов, написал еще одну книжку со своими друзьями детства, которая будет посвящена и друзьям, и детству. Это будет подростковый приключенческий роман. Одежда VOLЯ WEAR, которую мы выпускаем, не отпускает меня. Новые коллекции, новые дизайны, новые ткани, новые подходы – все это ждет вас. А что мне хочется изучить и чему научиться? Я хочу знать 12 языков минимум. Но пока более-менее разбираюсь только в русском. В английском чуть-чуть, так что си ю некст тайм. ЯRUS — это бесплатное мобильное приложение, которое объединяет на одной площадке новости СМИ, видео, блоги, мероприятия и пользовательские чаты. В ЯRUS можно следить за ситуацией в мире и стране, составлять подборки с интересными видео, находить события и создавать собственные мероприятия, а также вести и читать блоги. На сегодняшний день приложение установило более 500 000 пользователей. Ожидается, что к концу года число подписчиков ЯRUS достигнет 10 000 000.