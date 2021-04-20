 

Пивоварня Velké Popovice разорилась после объявления сыктывкарцами бойкота на покупку чешского пива

20.04.2021, 16:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чешская пивоварня Velké Popovice, выпускающая пиво «Велкопоповицкий Козел», сообщила о своём закрытии в связи с резким сокращением доходов.

Причиной банкротства стал объявленный жителями Сыктывкара бойкот на покупку чешского пива, посвящённый протесту против антироссийских действий со стороны Праги.

Призыв жителей Сыктывкара к отказу от покупки чешского пива появился 18 апреля в публикации местного паблика во ВКонтакте «Патриоты России | Сыктывкар». В первый же день от покупки алкогольных напитков из Чехии воздержалось 100 тыс горожан, а в последующий — около 230 тыс.

– Давайте накажем Чехию — вечерком вместо привычных 10-20 бутылок тёмного «Козла» возьмём отечественную «Балтику 9». Пока мы будем пить наше пиво, пусть там подумают над своим поведением, — говорится в обращении.

За два дня бойкота пивоварня зафиксировала падение товарооборота на 90% и недополучение выручки в $5 млрд. Между Республикой Коми и Кировской областью растянулась 50-километровая пробка из фур компании, отказавшим в разгрузке из-за переполненных полок магазинов.

По факту разорения Velké Popovice бюджет Чехии рискует недополучить налогов в размере 10% от ВВП страны. В эту пятницу чешское правительство рассмотрит вариант сокращения государственных расходов в условиях возможного дефицита.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.12 / Мнение: Отговорка

22.08 / ИГИЛ взяло на себя ответственность за убийство российского генерала в Сирии (+видео)

13.08 / Трихолог рассказала о вреде тугих косичек для первоклассниц

30.09 / Зачем Самойлова простила Джигана? – Личное мнение

02.04 / «В лысого не стрелять!» Документальный фильм «Новой»

17.07 / Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

01.10 / Мнение: Футбол без права выбора

19.01 / Скандалы: Казна горит в прямом эфире

16.02 / Мнение: Левые и митинги. Часть №2

04.07 / Николай Бандурин рассказал о восстановленном после пожара доме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика