Пивоварня Velké Popovice разорилась после объявления сыктывкарцами бойкота на покупку чешского пива

Чешская пивоварня Velké Popovice, выпускающая пиво «Велкопоповицкий Козел», сообщила о своём закрытии в связи с резким сокращением доходов.

Причиной банкротства стал объявленный жителями Сыктывкара бойкот на покупку чешского пива, посвящённый протесту против антироссийских действий со стороны Праги.

Призыв жителей Сыктывкара к отказу от покупки чешского пива появился 18 апреля в публикации местного паблика во ВКонтакте «Патриоты России | Сыктывкар». В первый же день от покупки алкогольных напитков из Чехии воздержалось 100 тыс горожан, а в последующий — около 230 тыс.

– Давайте накажем Чехию — вечерком вместо привычных 10-20 бутылок тёмного «Козла» возьмём отечественную «Балтику 9». Пока мы будем пить наше пиво, пусть там подумают над своим поведением, — говорится в обращении.

За два дня бойкота пивоварня зафиксировала падение товарооборота на 90% и недополучение выручки в $5 млрд. Между Республикой Коми и Кировской областью растянулась 50-километровая пробка из фур компании, отказавшим в разгрузке из-за переполненных полок магазинов.

По факту разорения Velké Popovice бюджет Чехии рискует недополучить налогов в размере 10% от ВВП страны. В эту пятницу чешское правительство рассмотрит вариант сокращения государственных расходов в условиях возможного дефицита.

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