В 2021 году конкурс грантов “Громада своими руками” пройдет с акцентом на безбарьерность

Цель конкурса – активизация местных жителей для улучшения социальной инфраструктуры. Заявки на реализацию проекта для благоустройства общины оценивает конкурсная комиссия, она определит проекты-победители, которым будет предоставлено финансирование до 80 тыс. грн.

В компании отметили, что в этом году впервые особое внимание уделят созданию безбарьерной среды и инклюзивности в широком смысле, чтобы развивать в Украине доступную социально-ориентированную инфраструктуру для людей с инвалидностью и социально незащищенных слоев населения.

“Громада своими руками” дает стимул к развитию городов и регионов, где работают предприятия группы ДТЭК. Компания является надежным партнером местных громад с 2013 года. За это время в рамках конкурса было реализовано около 1500 проектов. В этом году география проекта расширилась на территории присутствия бизнесов “ДТЭК Нефтегаз” и ДТЭК ВИЭ, а значит больше проектов мы сможем поддержать и реализовать вместе с громадами. Особый фокус проектов этого года – безбарьерность. ДТЭК присоединился к инициативе первой леди “Бизнес без барьеров”, и мы предлагаем конкурсантам обратить внимание на создание безбарьерной среды, доступности и комфорта с учетом европейских стандартов. Наша миссия – работать во имя прогресса и процветания общества. И такие инициативы – наш вклад в развитие Украины”, – прокомментировал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Контекст:Проект “Громада своими руками” существует с 2013 года. Всего участие в конкурсе могут принять 32 общины из 11 областей Украины.

С 2013 года ДТЭК инвестировал в устойчивое развитие 19,5 млрд гривен.

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