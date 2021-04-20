Google и Ростуризм включили борщ в перечень “10 российских блюд, которые вошли в историю”

Авторы буклета внесли в список винегрет, салат Оливье, сырники, пельмени, гречневую кашу, бефстроганов, окрошку, блины, шашлык и борщ (занял в рейтинге пятое место).

В описании борща заявлено, что это “собирательное название различных супов с кислым привкусом”.

Скриншот: artsandculture.google.com

“История борща идет в глубину веков, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком”, – написали авторы рейтинга и добавили, что существуют “разные рецепты” борща, среди них – украинский борщ и борщ по-московски.

Скриншот: artsandculture.google.com

Федеральное агентство РФ по туризму заявило 20 апреля, что на платформе Google Arts & Culture запустили международный проект “Раскуси Россию”.

“Это энциклопедия по региональным кухням страны, ее гастрономической истории и традициям, а также тенденциями в современной российской ресторанной культуре”, – считают в Ростуризме.

Контекст:

Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.

30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, сообщили в пресс-службе украинского телеведущего, шеф-повара Евгения Клопотенко.

Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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