 

Google и Ростуризм включили борщ в перечень “10 российских блюд, которые вошли в историю”

20.04.2021, 16:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Авторы буклета внесли в список винегрет, салат Оливье, сырники, пельмени, гречневую кашу, бефстроганов, окрошку, блины, шашлык и борщ (занял в рейтинге пятое место). 

В описании борща заявлено, что это “собирательное название различных супов с кислым привкусом”. 

Скриншот: artsandculture.google.com

“История борща идет в глубину веков, но в ХХ веке этот простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста. По традиционному рецепту борщ варят с борщевиком”, – написали авторы рейтинга и добавили, что существуют “разные рецепты” борща, среди них – украинский борщ и борщ по-московски. 

Скриншот: artsandculture.google.com

Федеральное агентство РФ по туризму заявило 20 апреля, что на платформе Google Arts & Culture запустили международный проект “Раскуси Россию”.

“Это энциклопедия по региональным кухням страны, ее гастрономической истории и традициям, а также тенденциями в современной российской ресторанной культуре”, – считают в Ростуризме. 

Контекст:
Борщ – традиционный суп украинской кухни. Его разновидности готовят в Беларуси, России, Молдове, Польше и Литве.

6 октября 2020 года Минкульт Украины сообщал, что приготовление украинского борща войдет в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия страны.
30 марта 2021 года Украина подала официальную заявку на включение борща в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Номинационное досье состоит из более 700 страниц документальных доказательств того, что борщ – блюдо украинской кухни, сообщили в пресс-службе украинского телеведущего, шеф-повара Евгения Клопотенко.
Украинский борщ попал в список 20 самых вкусных супов в мире по версии CNN, рейтинг был опубликован 27 февраля.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / СМИ сообщили о затягивании Венедиктовой подписания подозрений по делу “ПриватБанка”, генпрокурор ответила

12.08 / Обнаружена связь между развитием рака и ожирением

18.11 / В Коммунарке устранили сбой кислородной линии

30.06 / Пребыванию Чехова в Сибири посвящена выставка в Иркутске

02.08 / Солист «Ласкового мая» госпитализирован в тяжелом состоянии

04.01 / “Ноги в одну сторону, руки – в другую”. Лукашенко и КГБ Беларуси рассматривали возможность убийства Шеремета – СМИ

03.08 / Мировые рынки начали новую неделю смешанной динамикой

30.03 / 29 марта на Донбассе боевики семь раз нарушили перемирие – штаб ООС

26.12 / Умерла мать чемпиона мира по шахматам Каспарова

28.12 / Украина никогда не откажется от оккупированных Крыма и Донбасса – Кулеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика