 

В Сенате США заявили о слабости Байдена перед Россией: Станет для него смертным приговором

20.04.2021, 16:24, Разное
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Политик-республиканец заявил, что глава Белого дома “дал слабину” – это особенно заметно в его отношениях с Москвой. Сенатор напомнил, как недавно Джо Байден отказался от участия в диспуте с президентом России Владимиром Путиным. По словам Грэма, все понимали, что американскому лидеру такая задача не по силам.

Сенатор отметил, что никто в мире сегодня не боится Байдена. Политик считает, что это неминуемо ведет к падению национальной безопасности. “Эта общая слабость того и гляди станет для этого человека (главы США – Прим.ред.) смертным приговором”, – сказал Грэм в эфире телеканала Fox News.

Выступление республиканца прокомментировали пользователи. Один из зрителей телеканала рассказал, что Америка потеряла всякое уважение с приходом к власти Байдена. Он обратил внимание, что другие страны никогда не разговаривали свысока с его предшественником – Дональдом Трампом.

Еще один комментатор назвал нынешнего президента США тупицей и признался, что ему стыдно быть американцем. Другой пользователь уверен: Америка движется по пути самоуничтожения. По его словам, страну погубят “политкорректность и компенсационная дискриминация”, передает ИноСМИ.

В марте этого года Джо Байден дал интервью, где обрушился с критикой в адрес России. Политик назвал Путина “убийцей” и обвинил Москву во вмешательстве в американские выборы. В апреле Вашингтон ввел санкции против России. Под ограничения попали более 30 физических и юридических лиц.



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