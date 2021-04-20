Диетолог из США перечислил пять самых полезных приправ и специй

По словам диетолога Дайана Визтума из США, специи представляют собой концентрированный источник антиоксидантов. Он перечислили пять самых полезных для здоровья приправ, на которые стоит обратить внимание.

Важно, как отметил американский диетолог, не переборщить с их употреблением. В его рейтинге оказалась корица, способная снизить уровень сахара в крови. Это довольно популярная специя, которую добывают из коры коричного дерева. Ее пользу для диабетиков сложно переоценить, так как корица добавляет блюдам сладость без сахара. Кроме этого, данная специя оказывает влияние на снижение уровня триглицеридов и холестерина.

На протяжении многих тысячелетий такое тропическое растение как имбирь применяли для лечения тошноты и расстройства желудка. Он снижает симптомы токсикоза у беременных женщин, тошноту после курсов химиотерапии и избавляет от проблем с ЖКТ после проведения хирургического вмешательства.

Индийская специя куркума эффективна при уменьшении уровня воспаления в организме. Ее главным компонентом является куркумин, который влияет на процессы в головном мозге, связанные с депрессивными состояниями и старческим слабоумием. Кроме этого, куркуму применят, чтобы уменьшить боль при артрите.

Как пояснил американский диетолог, жгучий кайенский перец могут применять против болезненных ощущений. Особой популярностью эта специя пользуется на кухнях Мексики и Юго-Западной Америки. В ее состав входит капсаицин, который снижает количество болевых сигналов, посылаемых в мозг. Кайенский перец эффективно показал себя при болях от невропатии и артрита.

Чеснок, который многие привыкли использовать как средство от простуды, также может бороться с проявлениями атеросклероза артерий. Эта болезнь возникает из-за того, что на стенках артерий скапливаются жировые отложения. Их сужение грозит инсультом и инфарктом.

Источник: medikforum.ru