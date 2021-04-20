Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных брендов авто в Европе

В Сети опубликован топ-5 самых популярных брендов авто в Европе. Эксперты назвали наиболее востребованные марки за три месяца 2021 года.

Аналитики рынка транспортных средств определили наиболее популярные марки за первый квартал текущего года. ТОП-5 был составлен экспертами по результатам статистики реализации транспортных средств. Всего за указанный период европейские граждане приобрели свыше 3,08 миллиона автомобилей. При этом только за последний месяц благодаря снятию коронавирусных ограничений отмечался скачок продаж почти на 63 процента по сравнению с мартом 2020 года.

На последнем месте с показателем в 180 тысяч оказались машины немецкой Mercedes-Benz. Четвертую строчку заняла продукция их соотечественников, концерн BMW продал на 2 тысячи единиц больше. Однако по сравнению с прошлым годом его показатели улучшились на 4,5 процента, что в три раза больше, чем у Mercedes-Benz. Середину ТОПа заняли авто японской компании Toyota, реализовавшей в первом квартале на рынке Европы 183 тысячи машин (годовой прирост на 6,6 процента).

Серебро в перечне наиболее популярных марок досталось транспортным средствам от французского Peugeot, продавшего 215 тысяч единиц. Ещё больший отрыв отмечен у германского концерна Volkswagen. С показателем в 331 тысячу автомобилей он занял первое место рейтинга. При этом наиболее стремительная динамика отслеживается у Peugeot, повысившего продажи на 15,7 процента.

Источник: www.njcar.ru