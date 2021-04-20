 

Компания Haval презентовала концепт кроссовера X-Dog

20.04.2021, 16:16, Новости дня
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Известный автогигант Haval официально представил новый концепт X-Dog на выставке в Шанхае.

Вместе с тем покупателям будут доступны в продаже одновременно пять модификаций модели. Разработчики оснастили X-Dog выдвижными ручками, а также применили яркий оттенок кузова. Кроме того, заявлено, что новая модель имеет гибридную силовую установку, которая предполагает электромотор и бензиновый двигатель, однако мощность пока не названа.

Вместе с тем X-Dog приводится в движение семиступенчатой автоматической коробкой передач. Уже к 2022 году новинка получит серийную версию. Кроме того, эксперты не исключают, что в продаже модель появится и на российском рынке и ее будут собирать на заводе в Тульской области.



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