Бренд FAW представил прототип перспективной модели под брендом Hongqi

Бренд FAW продемонстрировал прототип новой модели L-Concept, которую рассекретили на выставке в Шанхае.

Вместе с тем по внешнему виду автомобиль похож на фастбэк, однако отличить уникальную версию можно по вертикальной головной оптике и задним фонарям, а также крупной радиаторной решетке. Вместе с тем салона оснащается четырьмя раздельными креслами для удобства всех пассажиров. Особое внимание уделили материалам отделки салона, где применили алюминий и хрусталь.

Пока производитель не называет никаких точных характеристик относительно мощности, однако серийный выпуск модели L-Concept могут начать через несколько лет.