В Карякинском саду восстанавливают фонтан
 

В Карякинском саду восстанавливают фонтан

20.04.2021, 14:52, Новости
Теги: ,

В Рыбинске в Карякинском саду продолжается реставрация старейшего городского фонтана. Сейчас подрядная организация переходит к этапу по замене коммуникаций для системы водоснабжения.

В начале марта специалисты приступили к демонтажу и очистке чугунного части фонтана от краски. Затем провели демонтаж бетонной чаши. Это позволило перейти к земляным работам для прокладки коммуникаций. Здесь будет использована замкнутая система водоснабжения. Вода в систему будет заливаться в начале сезона и циркулировать. Для ее очистки установят фильтры.

Параллельно ведутся работы по восстановлению чугунной чаши. Утраченные элементы из чугуна восстанавливают в литейной мастерской.

– Мы сделали только часть по восстановлению чугунной чаши. Качество литья удивляет в хорошем смысле слова. Прошло более 100 лет, все очень хорошо сохранились. Чаша фонтана сделана полностью их разных элементов. Обывателю это не всегда понятно. С точки зрения профессионала – это уникально. В дальнейшем мы постараемся покрыть краской таким образом, чтобы вся фактура до каждого мельчайшего элемента была четко видна, – пояснил Андрей Маслов.

Реставрационные работы выполняет подрядная организация ООО «МАН», имеющая лицензию и разрешение на данную деятельность. Проект прошел историко-культурную экспертизу и согласование в департаменте архитектуры. Срок сдачи объекта – июнь 2021 года. Карякинский сад был восстановлен в 2018 году в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».

Пресс-служба администрации города Рыбинска



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости Рыбинска

19.04 / Теплоход в Рыбинске получит название «Бурлак»

19.04 / Дорожники перешли на круглосуточный режим уборки

16.04 / ЕКС предъявили неустойку

13.04 / В Рыбинске газ придет сразу на пять улиц Завольжья-1

09.04 / Рыбинцам предлагают выбрать название теплоходу

09.04 / В Рыбинске устанавливают таблички с QR-кодами на исторических зданиях

08.04 / Спортивные учреждения Рыбинска получат федеральную поддержку

07.04 / В этом году в Рыбинске начнется масштабный ремонт тротуаров и междворовых проездов

07.04 / Рыбинск на 14 месте по индексу качества жизни среди 93 городов. В 2018 году он был на восьмом

06.04 / Мемориал «Огонь Славы» в Рыбинске отремонтируют капитально

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика