В Карякинском саду восстанавливают фонтан

20.04.2021, 14:52, Новости

Теги: Благоустройство, Бюджет

В Рыбинске в Карякинском саду продолжается реставрация старейшего городского фонтана. Сейчас подрядная организация переходит к этапу по замене коммуникаций для системы водоснабжения.

В начале марта специалисты приступили к демонтажу и очистке чугунного части фонтана от краски. Затем провели демонтаж бетонной чаши. Это позволило перейти к земляным работам для прокладки коммуникаций. Здесь будет использована замкнутая система водоснабжения. Вода в систему будет заливаться в начале сезона и циркулировать. Для ее очистки установят фильтры.

Параллельно ведутся работы по восстановлению чугунной чаши. Утраченные элементы из чугуна восстанавливают в литейной мастерской.

– Мы сделали только часть по восстановлению чугунной чаши. Качество литья удивляет в хорошем смысле слова. Прошло более 100 лет, все очень хорошо сохранились. Чаша фонтана сделана полностью их разных элементов. Обывателю это не всегда понятно. С точки зрения профессионала – это уникально. В дальнейшем мы постараемся покрыть краской таким образом, чтобы вся фактура до каждого мельчайшего элемента была четко видна, – пояснил Андрей Маслов.

Реставрационные работы выполняет подрядная организация ООО «МАН», имеющая лицензию и разрешение на данную деятельность. Проект прошел историко-культурную экспертизу и согласование в департаменте архитектуры. Срок сдачи объекта – июнь 2021 года. Карякинский сад был восстановлен в 2018 году в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».

Пресс-служба администрации города Рыбинска