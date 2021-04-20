Майкл Китон вернется к роли Бэтмена в новом фильме про вселенную DC

Сыгравший супергероя Бэтмена в одноименной картине 1989 года Майкл Китон вернется к этой роли в новом фильме вселенной DC «Флеш», сообщают СМИ.

Переговоры о возвращении Китона к роли со студией Warner Bros начались летом 2020 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Wrap.

Из-за обеспокоенности актера ситуацией с коронавирусом участие актера в съемках новой картины оставалось под вопросом. Съемки «Флеша» с актером Эрзой Миллером в главной роли уже начались в Британии.

Режиссером выступает работавший над «Оно», «Оно-2» и «Мама» Андрес Мускетти.

По сценарию, Флеш путешествует во времени, чтобы предотвратить смерть матери, но создает альтернативный вариант вселенной. Планируется, что будут несколько версий Бэтмена, одну из которых будет исполнять Китон. Премьера запланирована на 4 ноября 2022 года.

Согласно сценарию, герой Миллера супергерой Флэш совершает путешествие во времени, чтобы предотвратить смерть своей матери, однако непреднамеренно создает альтернативную вселенную. Предполагается, что зрители увидят несколько версий Бэтмена, в том числе в исполнении Китона. Сообщается, что премьера фильма состоится 4 ноября 2022 года.

Китон исполнял эту роль в 1989 году в фильме Тима Бертона «Бэтмен», в 1992 году он вернулся к образу в картине «Бэтмен возвращается».

В 2015 году Майкл Китон получил награду Critics Choice сразу в двух номинациях: в качестве лучшего комедийного и драматического актера за роль главного героя в картине «Бердмэн».