 

ВОЗ поблагодарила Россию за эффективное выявление опасных патогенов

20.04.2021, 15:44, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценивает работу РФ по мониторингу опасных патогенов и укреплению коллективного потенциала готовности к реагированию на проблемы в сфере здравоохранения, сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«Я высоко ценю руководящую роль министерства здравоохранения РФ и благодарю Роспотребнадзор за работу мирового уровня по мониторингу опасных патогенов. Я аплодирую российским ученым за их удивительные разработки крайне важных средств борьбы с пандемией», – сообщил Клюге, передает ТАСС.

Представитель ВОЗ также выразил признательность российской системе здравоохранения за надежное партнерство «в укреплении коллективного потенциала готовности к реагированию» и отметил в этой связи слабые стороны существующих механизмов.

«Пандемия отчетливо показала пробелы существующих мер реагирования на основные проблемы здравоохранения и привела к задержкам в оказании основных медицинских услуг, доводя до отчаяния тех, кто болен туберкулезом или ВИЧ. COVID-19 также показал перспективы в отношении глобальных задач в области здравоохранения, которые обязались выполнить», – подчеркнул Клюге.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила «тревожные признаки» роста новых случаев COVID-19 в большей части европейского региона, и указала, что некоторые мутации COVID невосприимчивы к вакцинам.



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