 

Путин подписал упрощающий получение вычетов по НДФЛ закон

20.04.2021, 15:44, Новости дня
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Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок получения налоговых вычетов по налогу на доходы физлиц (НДФЛ), граждане смогут получать вычеты через личный кабинет на портале Федеральной налоговой службы (ФНС).

Закон вступит в силу 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, передает ТАСС.

Пока еще действующий механизм вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год налога.

Новый закон упрощает порядок получения следующих налоговых вычетов: имущественных – по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных – по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также позволяет автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части.

Упрощенный порядок полагает взаимодействие с ФНС с помощью личного кабинета на сайте службы, проверка права на получение вычета будет проверяться автоматически. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ и представления подтверждающих документов.

Также закон уточняет момент возникновения права на такой вычет.

«Право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства, при этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату», – указывал замминистра финансов Алексей Сазанов.

В начале апреля глава государства подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) за физкультурно-оздоровительные услуги.



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