Иное пространство Ирины Евтеевой

20.04.2021, 15:46, Рекомендуем

Теги: Кино, Культура

Вечером 4 мая рыбинский киноклуб «Современник» проведет двойную премьеру.

Любителей киноискусства впервые примет обновленный большой зал ОКЦ, оснащённый профессиональной цифровой аппаратурой. Здесь самобытный режиссер из Санкт-Петербурга Ирина Евтеева представит новый, совершенно необычный фильм. Она работает в уникальной технике свето-живописной фильмописи на стекле, преобразующей игровое кино в особую анимацию.

Известный режиссёр, художник-аниматор, теоретик и практик кино, кандидат искусствоведения, профессор кафедры кино-фото-видеоискусств СПбГИК, Ирина Всеволодовна работает на базе киностудии «Ленфильм» с 1989 года. Она сняла более десятка фильмов, отмеченных высокими наградами кинофорумов России и мира.

– Ирина сегодня – первый и единственный тотальный художественный Автор. Масштабы её созидательной работы не ограничены ничем, а её творческая Воля уникальна своей деликатностью и силой одновременно, – говорит о ней Александр Сокуров.

На 37 ММКФ она получила Специальный приз жюри «За поэзию в кино». И в своей новой работе продолжает традиции советского поэтического кино.

Фильм «Мелодия струнного дерева» был представлен в конкурсной программе 42 ММКФ и входит в число номинирован на премию «Ника». Его герои Меднум и Лейли – Ромео и Джульетта Востока. Образы их воплотил в своей поэме Велимир Хлебников. Их счастью и горю посвящено первое действие фильма. Решённое в эстетике восточной живописной традиции, оно напомнит зрителям картины Сергея Параджанова.

Вторая часть фильма показывает нам странствия Поэта и его Ка (в египетской мифологии – жизненная сила в облике человека) во времени-пространстве и вне их. Там происходит и встреча Ка с Лейли. Поэт вместе со своим Ка проходит сквозь тьму «Чёрного квадрата» Казимира Малевича, поля сражений Первой мировой войны… Перед просмотром можно будет ознакомиться со своего рода либретто фильма, передающим краткое содержание и призванным помочь зрителю проникнуть в пространство картины и замысел автора.

Украшает фильм и прекрасная музыка Андрея Сигле, выступившего также продюсером проекта. «Меня всегда привлекало творчество Велимира Хлебникова и его эпоха. Он – основоположник русского футуризма. Его произведениями зачитывался Даниил Хармс, а Владимир Маяковский называл его своим учителем. Фантасмагорический мир героев Хлебникова абсолютно точно отображает внутренний поиск самого автора.

– «Мелодия струнного дерева» – смесь эпох, стран, реальностей, – говорит композитор.

Думаю, фильм будет по-настоящему интересен всем, кто любит и понимает поэзию и живопись.

Иван Спиридонов