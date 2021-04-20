«Наши дети тоже были в заложниках»

Выжившие Беслана начали голодовку солидарности с Навальным.

Сопредседатель общественного комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева и еще четыре участника движения, пострадавшие от теракта в Беслане — Земфира Цирихова, Борис Ильин, Зарина Кесаева и Замира Кокоева, — объявили голодовку в знак солидарности с политиком Алексеем Навальным. Об этом сама Элла Кесаева сказала «Новой газете».

Элла Кесаева. Фото: Алина Десятниченко / специально для «Новой»

«Сейчас, когда здоровье Навального в критическом состоянии, невозможно для нас оставаться в стороне. Мы очень за него переживаем. Ситуация такая, что мы видим: человека взяли в заложники и добивают его. Наши дети тоже были в заложниках в 2004 году. Тогда их не спасли. И мы прошли сотни судов, чтобы понять, что судов в РФ нет. Мы кричали, что если после Беслана власть не ответит за содеянное, то безнаказанность породит новые преступления.

Все началось с Беслана. И продолжается. Но тогда этого очень многие не видели и не понимали. Сейчас начали понимать, что установлен очень опасный режим не только для жителей России, но и для всего человечества. Очень жаль, что гражданское общество нас не услышало».

По мнению Кесаевой, «Навальный стал тем человеком, который смог донести до сознания миллионов, что собой представляет путинская власть».

«Он показал, что не надо бояться, что надо бороться, — говорит она. — Нам важно выразить наше отношение, нашу гражданскую позицию. Молчать — это значит предавать самих себя, будущее своих детей».

Сейчас, судя по данным группы «Голодовка солидарности с Алексеем Навальным», уже 60 человек присоединились к голодовке, которую объявил ученый-биолог из Москвы, бывший профессор ВШЭ и МГУ Николай Формозов. Сам ученый начал голодовку 10 апреля, тогда же он создал группу в фейсбуке.

Наталья Глухова

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