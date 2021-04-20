Депутаты и сенаторы собрались в Манеже, чтобы отрепетировать овации к Посланию Президента Федеральному Собранию

С 7:00 по московскому времени депутаты Госдумы и члены Совета Федерации находятся в Центральном выставочном зале «Манеж».

Здесь проходит репетиция Послания Президента Федеральному Собранию, которое будет оглашено в среду.

Изначально предполагалось, что репетиция займёт час-полтора. Необходимо отрепетировать всего четыре вида реакции: короткие аплодисменты, длинные аплодисменты между частями Послания, восторженная овация и овация со стихийным вставанием. Реагировать слушатели должны, руководствуясь жестами режиссёра мероприятия. Первые три реакции удалось отработать быстро, а вот овация со стихийным вставанием не даётся депутатам уже пятый час.

– Это действительно непростой элемент. Овация начинается как бурные аплодисменты, которые нарастают, стремительно переходят во всеобщий порыв и зал, повинуясь этому порыву, встаёт. Затем надо синхронно перейти от просто аплодисментов к ритмичным аплодисментам с частотой три удара в секунду и отдельными одобрительными выкриками. Будем работать, пока не добьёмся чёткого исполнения, – прокомментировал в перерыве режиссёр-постановщик Андрей Болтенко.

Один раз депутатам почти удалось выполнить овацию так, как нужно. Но всех подвёл сидящий в первом ряду зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В момент вставания он задремал и вскочил на ноги на две секунды позже, чем весь зал. Пришлось сделать перерыв и продолжить репетиции.

Никто из депутатов не ропщет на суровость репетиций, все понимают степень своей ответственности за безупречный ход мероприятия. Однако несколько человек из первого ряда уже пообещали Медведеву «последствия» за сорванную удачную попытку.

—