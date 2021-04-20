 

В Чаде президент погиб на следующий день после объявления о его переизбрании

20.04.2021, 15:34, Новости дня
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По данным военных, президент возглавлял проходившую в провинции Канем на западе Чада операцию по борьбе с “ордами террористов из Ливии”, был ранен и скончался после возвращения в столицу страны Нджамену.

В связи со смертью главы государства в Чаде объявили двухнедельный национальный траур.

Jeune Afrique отмечает, что сутками ранее было объявлено об очередной победе Деби на выборах президента, за него проголосовало 79,32% избирателей.

Контекст:Идрис Деби занимал должность президента Чада с 1990 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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