 

Полиция открыла три производства по факту ранения школьника в Черкассах, одно – о покушении на убийство

20.04.2021, 15:34, Новости дня
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19 апреля в тире детско-юношеской спортивной школы, который она арендует в помещении 9 гимназии в Черкассах, 15-летний школьник получил огнестрельное ранение в голову. 

Мальчик находится в больнице. Его привезли вечером реанимобилем, ночью провели операцию, но, по словам врачей, его состояние остается крайне тяжелым.

Как рассказали в полиции, тренер выдавал оружие подросткам и вышел из комнаты для стрельбы. Пока он говорил с школьницей, которая также пришла на занятия, произошел выстрел. Как именно это случилось – полиция еще выясняет. 

Тренера задержали. Ему готовятся вручить подозрение.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко инициирует проверку всех тиров в городе, которые находятся при учебных заведениях, всего их четыре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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