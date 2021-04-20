Полиция открыла три производства по факту ранения школьника в Черкассах, одно – о покушении на убийство

19 апреля в тире детско-юношеской спортивной школы, который она арендует в помещении 9 гимназии в Черкассах, 15-летний школьник получил огнестрельное ранение в голову.

Мальчик находится в больнице. Его привезли вечером реанимобилем, ночью провели операцию, но, по словам врачей, его состояние остается крайне тяжелым.

Как рассказали в полиции, тренер выдавал оружие подросткам и вышел из комнаты для стрельбы. Пока он говорил с школьницей, которая также пришла на занятия, произошел выстрел. Как именно это случилось – полиция еще выясняет.

Тренера задержали. Ему готовятся вручить подозрение.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко инициирует проверку всех тиров в городе, которые находятся при учебных заведениях, всего их четыре.

—