Лукашенко рассказал, как Зеленский просил у него топливо для посевной и как Украина просила у Беларуси электричество

“Все, что Украина просила, начиная от электричества, когда были проблемы в Украине, – это было мое личное распоряжение передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине. Звонил раньше Зеленский, у него шла посевная кампания, остановилась техника, топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий и перебросили украинцам”, –заявил Лукашенко.

Контекст:Украина импортировала электроэнергию из РФ и Беларуси с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

Временный запрет на импорт электроэнергии из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским. 16 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на своем заседании разрешила импорт электроэнергии из России и Беларуси, вопреки позиции Зеленского, писал “Цензор.НЕТ”. НКРЭКУ разрешила трейдерам заключать контракты на поставку электроэнергии в 2021 году, отмечало издание.

С 3 января 2021 года Украина возобновила закупку электроэнергии в Беларуси с АЭС в городе Островец. В 2019 году народный депутат от “Европейской солидарности”, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Михаил Бондар заявлял, что за импортом электроэнергии из Беларуси может скрываться непрямая поставка из России.

18 марта 2021 года стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

19 марта президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной Раде призвал Украину прекратить импорт электроэнергии с Белорусской АЭС.

Всего с начала года Украина закупила более 0,5 млрд кВт-час на сумму около 800 млн грн, пишет 20 апреля “Цензор.НЕТ”.

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