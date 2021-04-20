 

СБУ задержала украинского хакера, ограбившего американские и канадские банки

20.04.2021, 15:34, Новости дня
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По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

Оперативники спецслужбы установили, что задержанный использовал вредоносное программное обеспечение, приобретенное у других участников хакерской сообщества. Отдельные модули он создавал и оптимизировал лично.

“Уже задокументировано, что злоумышленнику удалось похитить реквизиты доступа к банковским счетам более тысячи граждан США и Канады, а также украсть более $300 тыс. В дальнейшем персональная и конфиденциальная информация использовалась через анонимные торговые площадки в DarkNet. Точная сумма ущерба, нанесенного злоумышленником, устанавливается. По предварительным оценкам специалистов, общая сумма украденных средств может достигать десятков миллионов долларов”, – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у подозреваемого компьютерное оборудование с образцами вредоносного программного обеспечения.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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