Фонд Вадима Новинского передал институту Амосова аппарат ИВЛ и средства защиты для врачей

По словам директора Института им. Амосова Василия Лазоришинца, с 8 апреля 2021 года Институт начал прием пациентов с COVID-19. Переданное оборудование и средства индивидуальной защиты помогут справиться с организацией такого лечения.

“В рамках нового проекта сотрудничества с Институтом Фонд Вадима Новинского намерен оказывать посильную помощь в лечении пациентов, заболевших COVID-19, а также пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые госпитализированы в Национальный институт им. Амосова. Уже сегодня Фонд передал Институту средства индивидуальной защиты для медработников – это костюмы, защитные щитки и антисептические средства. Также в подарок от Фонда мы привезли аппарат ИВЛ, который, как мы надеемся, значительно облегчит лечение заболевших коронавирусом пациентов”, – сообщил Дмитрий Сергеев.

Как отметил директор Института им. Амосова Василий Лазоришинец, помощь от Фонда чрезвычайно актуальна.

“Сегодня в Институте организован ковидный центр на 60 койкомест для приема пациентов, заболевших коронавирусом. Фонд Вадима Новинского передал коллективу нашего Института аппарат ИВЛ, средства защиты для врачей, такая помощь сегодня чрезвычайно важна. Аппарат – очень современный, с вмонтированной турбиной, не нуждается в дополнительном компрессоре и уже с сегодняшнего дня будет использоваться в “ковидном” центре. Это является первым шагом сотрудничества нашего Института с Фондом Вадима Новинского, и есть большие надежды, что мы найдем общие моменты, чтобы и помощь кардиохирургическим больным, и помощь пациентам с COVID-19 оказывалась на самом высоком мировом уровне”, – сказал Василий Лазоришинец.

Директор Фонда Вадима Новинского Дмитрий Сергеев добавил, что Фонд продолжит оказывать помощь Институту им. Амосова в ближайшем будущем.

“Сегодня остро стоит вопрос о приобретении для Института мобильного рентгена. А также о дальнейших поставках средств индивидуальной защиты и антисептических средств для медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом. Фонд Вадима Новинского будет оказывать посильную помощь Институту всеми возможными средствами”, – добавил Дмитрий Сергеев.

В 2020 объем благотворительной помощи, оказанной Фондом Вадима Новинского и бизнесами “Смарт-Холдинга” в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, превысил 100 млн грн. Для медучреждений Украины приобретены 20 аппаратов ИВЛ, свыше 100 тыс. средств индивидуальной защиты для медиков, 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов. Также Фондом были закуплены более 1 млн защитных масок для медучреждений, приходов УПЦ и промышленных предприятий Украины. Чтобы поддержать в условиях карантина пожилых людей Херсона, Николаева, Мариуполя, а также Киева и области, Фондом была организована адресная доставка свыше 20 тыс. продуктовых наборов.

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