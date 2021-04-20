Лукашенко отреагировал на предложение перенести площадку по Донбассу из Минска: Политическая вакханалия

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук ранее допустил перенос площадки для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе из Белоруссии в Швецию. По словам политика, это произойдет, если в Минске возобновятся акции протеста.

На его слова отреагировал президент республики. Во время встречи с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко он признался, что не понимает, зачем делегатам ехать так далеко. Лукашенко считает, что процесс в таком случае может затянуться. “Это чисто политическая вакханалия”, – заявил глава государства.

Президент Белоруссии также сообщил, что нормализация ситуации в Донбассе зависит только от Украины. Лукашенко рассказал, что если Украина начнет соблюдать Минские соглашения, то в среднесрочной перспективе останется в выигрыше. Также он отметил, что Москва может многим помочь Киеву.

Конфликт в Донбассе обострился в марте-апреле этого года. Стороны отказались выполнять ранее принятые договоренности. В сложившейся ситуации Киев обвинил Москву. В России опровергли причастность к боевым действиям и подчеркнули, что, наоборот, заинтересованы в скором разрешении кризиса на Украине.

Президент Незалежной Владимир Зеленский недавно назвал единственный способ положить конец конфликту в Донбассе. Подробности – в этом материале.