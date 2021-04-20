 

РКН проверит утечку данных с сайта сторонников Навального

20.04.2021, 15:30, Разное
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“Произошедшая утечка личных данных граждан обладает признаками правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных, административный штраф до 100 тыс. рублей)”, – сказано в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Об утечке в базе данных сторонников блогера стало известно 16 апреля. Речь идет об электронных адресах пользователей.

Руководитель сети штабов блогера Леонид Волков заявил, что утечка базы электронных адресов связана с действиями бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом). После увольнения у него остался доступ к логам почты.

В социальных сетях и СМИ появились сообщения, что некоторым сторонникам Навального стали приходить письма с их личными данными – ФИО, датой рождения и адресом регистрации. Следующее письмо неизвестные угрожали отправить работодателю.



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