РКН проверит утечку данных с сайта сторонников Навального

“Произошедшая утечка личных данных граждан обладает признаками правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных, административный штраф до 100 тыс. рублей)”, – сказано в сообщении пресс-службы Роскомнадзора.

Об утечке в базе данных сторонников блогера стало известно 16 апреля. Речь идет об электронных адресах пользователей.

Руководитель сети штабов блогера Леонид Волков заявил, что утечка базы электронных адресов связана с действиями бывшего сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иностранным агентом). После увольнения у него остался доступ к логам почты.

В социальных сетях и СМИ появились сообщения, что некоторым сторонникам Навального стали приходить письма с их личными данными – ФИО, датой рождения и адресом регистрации. Следующее письмо неизвестные угрожали отправить работодателю.