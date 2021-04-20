СМИ: в аэропорту Сингапура начали применять дыхательные тесты на COVID-19



1

минута

Пока что новую технологию применяют в тестовом режиме, но в перспективе она может стать достойной альтернативой ПЦР- тестам — «золотому стандарту» диагностики COVID-19 во всем мире. По результатам клинических исследований точность дыхательного теста превысила 95%, а специфичность составила почти 100%, сообщила газета The Straits Times. Очевидное преимущество TracieX и в его доступности по местным меркам: около 26 долларов США. С началом масштабного производства себестоимость устройства снизится, отметили разработчики.

Клинические испытания нового теста начались в марте в аэропорту Чанги. Прибывающих пассажиров выбирали случайным образом и предлагали добровольно пройти тестирование. Поскольку в Сингапуре действуют очень строгие стандарты безопасности во время пандемии и все пассажиры обязательно сдают ПЦР-тесты, все участники заранее знали свой COVID-статус. В настоящий момент тестирование прошли более 400 человек.

Начиная с июня Silver Factory Technology начнет масштабное производство тестов, в месяц будут выпускаться не менее 200 тысяч единиц в месяц, а в перспективе — до 2 миллионов. По мнению разработчиков, массовое внедрение дыхательного теста позволит упростить организацию безопасных путешествий и массовых мероприятий.

«Дыхательные тесты менее инвазивны, более рентабельны и могут дать результат буквально за две минуты. Если будут получены доказательства их надежности, они помогут ускорить снятие ограничений», — цитирует The Straits Times вице-президента по пассажирским перевозкам аэропорта Чанга Альберта Лима (Albert Lim).