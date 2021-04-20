 

Ученые разгадали тайну «грозовой астмы», унесшей жизни 10 человек

20.04.2021, 15:24, Разное
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В 2016 году в Австралии после грозы, прокатившейся по Мельбурну, была зарегистрирована самая большая вспышка «грозовой астмы». Ученым удалось разгадать тайну этого явления, унесшего жизни 10 человек.
«Грозовая астма» представляет собой приступ, который вызван грозой. Из-за ветра и сильного дождя образуется высокая влажность. Пыльцевые зерна уменьшаются в размере, так как впитывают влагу, что способствует их большему разнесению по территории с помощь ветра. Такие частицы, попав в легкие человека, провоцируют приступ астмы.

Ученые, которые занимались изучением данного вопроса, создали модель действия «грозовой астмы». Оказалось, что всплески и обострения возможны после шторма. Они происходят из-за сочетания порыва ветра, ударов молнии, лопания пыльцевых зерен и низкой влажности. К группе риска относятся люди, у которых ранее диагностировали астму. При этом ситуация ухудшается у пациентов, состояние которых плохо поддается контролю. Кроме этого, в опасности те, у кого аллергия на рожь или сезонная сенная лихорадка.

Впервые явление «грозовой астмы» было зафиксировано в 1983 году. В медицинских издания встречалось более 20 упоминаний об этом. По словам старшего научного сотрудника CSIRO, половина из этих вспышек зарегистрирована в Австралии.

Источник: glas.ru



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