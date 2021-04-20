 

Ольгу Бузову в реалити-шоу «ДОМ-2» может заменить ведущая из Украины

20.04.2021, 15:24, Разное
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Многие поклонники были шокированы новостью о том, что Ольга Бузова отказалась вести реалити-шоу «ДОМ-2» после его перезапуска на другом канале. Согласно информации журналистов, ее может заменить ведущая из Украины.
На кастинг из Киева приехала экс-участница телестройки Рима Пенджиева. Если ее кандидатура не устроит руководителей скандального проекта, то она, вероятнее всего, войдет в число участников «ДОМа-2». Фолловеры модели плюс сайз убеждены, что она справится с поставленной задачей и станет достойной заменой Ольге Бузовой.

Ранее на роль ведущей телепроекта рассматривали Викторию Боню. Однако против кандидатуры «выпускницы» реалити-шоу выступила Ксения Бородина. Ее решение не изменилось даже после того, как продюсеры пообещали, что на съемках ведущие не будут пересекаться.
В одном из интервью Виктория Боня заявляла, что Ксения Бородина ужасно завидует успеху своей экс-коллеги. По ее словам, она с трудом пережила взлет Ольги Бузовой по карьерной лестнице. Поющая телеведущая решила закрыть страницу с «ДОМом-2», чтобы сосредоточиться на других интересных проектах.



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