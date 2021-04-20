Ольгу Бузову в реалити-шоу «ДОМ-2» может заменить ведущая из Украины

Многие поклонники были шокированы новостью о том, что Ольга Бузова отказалась вести реалити-шоу «ДОМ-2» после его перезапуска на другом канале. Согласно информации журналистов, ее может заменить ведущая из Украины.

На кастинг из Киева приехала экс-участница телестройки Рима Пенджиева. Если ее кандидатура не устроит руководителей скандального проекта, то она, вероятнее всего, войдет в число участников «ДОМа-2». Фолловеры модели плюс сайз убеждены, что она справится с поставленной задачей и станет достойной заменой Ольге Бузовой.

Ранее на роль ведущей телепроекта рассматривали Викторию Боню. Однако против кандидатуры «выпускницы» реалити-шоу выступила Ксения Бородина. Ее решение не изменилось даже после того, как продюсеры пообещали, что на съемках ведущие не будут пересекаться.

В одном из интервью Виктория Боня заявляла, что Ксения Бородина ужасно завидует успеху своей экс-коллеги. По ее словам, она с трудом пережила взлет Ольги Бузовой по карьерной лестнице. Поющая телеведущая решила закрыть страницу с «ДОМом-2», чтобы сосредоточиться на других интересных проектах.