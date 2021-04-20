Скандалы: Металл ракет прошел судебную экспертизу

Экс-руководителям центра имени Хруничева, включая гендиректора Александра Селиверстова, предложили реальные сроки за растрату 108 млн руб., которую они отрицают

К шести годам колонии общего режима потребовали приговорить в ходе прений сторон в Дорогомиловском райсуде Москвы представители прокуратуры бывшего гендиректора ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М. В. Хруничева» (ГКНПЦ имени Хруничева) Александра Селиверстова. По мнению гособвинения, вина экс-главы центра в растрате 108 млн руб. при закупке металла для производства ракет «Протон-М» и «Ангара» следствием была полностью доказана, как и вина двух его бывших заместителей, которые, как считают в надзорном ведомстве, должны провести в местах лишения свободы по пять лет каждый. Сами подсудимые настаивают на полном оправдании, утверждая, что вели обычную хозяйственную деятельность, которую следствие почему-то посчитало преступной. По словам адвокатов, Следственный комитет России (СКР) не смог ни найти корыстный мотив якобы совершенного преступления, ни даже подтвердить свои предположения проведенной следствием экспертизой.

Прения сторон в Дорогомиловском райсуде по громкому процессу в отношении бывшего руководства ГКНПЦ имени Хруничева заняли весь день. Представители прокуратуры заявили, что вина экс-главы центра Александра Селиверстова и двух его бывших заместителей Виктора Ларина и Юрия Яковлева в хищении вверенных им бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) полностью доказана, попросив приговорить первого из фигурантов к шести, а двух остальных — к пяти годам колонии общего режима соответственно. В качестве дополнительного наказания прокуратура посчитала нужным назначить им штраф в полмиллиона рублей для главного обвиняемого, и по 300 тыс. для остальных, с лишением права для каждого занимать руководящие должности в течение трех лет. Кроме того, прокуратура назвала обоснованным гражданский иск к подсудимым о возмещении ущерба на 108 млн руб., ранее заявленный ГКНПЦ имени Хруничева.

В свою очередь защита подсудимых попросила оправдать всех троих. «По нашему убеждению, которое нашло подтверждение в ходе судебного следствия, в деле нет ни состава, ни самого события преступления»,— заявил “Ъ” адвокат экс-гендиректора ГКНПЦ имени Хруничева Александр Орлов.

По его словам, обычную хозяйственную деятельность следствие почему-то посчитало преступной, подписание документов — преступлением, а участие в совещаниях назвали участием в преступной группе.

Напомним, что само уголовное дело в отношении руководителей ведущего предприятия ракетно-космической отрасли было возбуждено еще в мае 2015 года по материалам проверки ФСБ и было поручено специальной бригаде Главного управления по расследованию особо важных дел СКР под руководством известного по ряду других громких дел Алексея Северилова. Речь шла о заключении в 2011–2014 годах ряда контрактов с ООО «Компания Металлресурс» коммерсанта Руслана Уразгильдеева на поставку для нужд центра металла для изготовления ракет-носителей «Протон-М» и «Ангара» в рамках гособоронзаказа и федеральной космической программы. Как посчитали в ФСБ и СКР, руководители центра якобы знали, что поставщик завышает цены, но закрывали на это глаза в обмен на откаты. Ущерб первоначально оценивался в 35 млн руб., но после проведения комиссионной экономической судебной экспертизы возрос до 108 млн. Летом 2015 года обвинения были предъявлены господам Ларину и Яковлеву, а год спустя и самому Александру Селиверстову, который к тому времени работал вице-президентом Объединенной ракетно-космической корпорации. Все трое оказались под домашним арестом, а уехавшего за границу Руслана Уразгильдеева объявили в розыск, выделив дело в отношении него в отдельное производство.

Любопытно, что в феврале 2016 года компания Уразгильдеева отсудила у ГКНПЦ имени Хруничева в Арбитражном суде Москвы более 62 млн руб. по контракту 2014 года, по которому заказчик не оплатил поставленный металл. И в суде представитель ответчика против удовлетворения иска возражать не стал. Между тем летом 2017 года дело в отношении трех экс-руководителей ГКНПЦ имени Хруничева передали в суд для рассмотрения по существу. Но уже в марте 2018 года судья Галина Таланина, успев допросить ряд свидетелей, но не добравшись до экспертов, приняла решение о возврате материалов тогдашнему генпрокурору Юрию Чайке. Как она указала, в обвинительном заключении имелась ссылка на корыстный мотив преступления, но осталось неясным, как подсудимые его реализовали, а экспертиза на смогла ответить на один из ключевых вопросов — можно ли было вести хозяйственную деятельность центра более эффективно и исключить вменяемое в вину экс-руководителям недополучение прибыли. Прокуратура не согласилась с таким решением, но Мосгорсуд его утвердил. Надзорное ведомство продолжило обжалование в Верховном суде, который признал решение судьи Таланиной преждевременным, предписав начать рассмотрение заново в ином составе суда.

Дело поступило в суд в сентябре 2019 года, но его слушание потом прервалось на долгие месяцы из-за ограничений, связанных с COVID-19. Лишь на днях судья Юлия Рудакова удалилась в совещательную комнату для вынесения приговора.

Надо отметить, что мера пресечения для обвиняемых давно отменена, и они сами должны приехать на оглашение решения. «Мы надеемся, что правосудие покажет свою силу и вынесет справедливое и законное решение»,— заявил “Ъ” Александр Орлов. По его словам, еще перед прениями сторон он просил суд назначить всем троим обвиняемым психиатрическую экспертизу для установления вменяемости. «Согласно версии следствия, подсудимые в течение четырех лет регулярно действовали в интересах «Металлресурса», не имея с этого никакой выгоды, но так могли действовать только психически больные люди, а если они вменяемые, то бредовым является обвинение!» — пояснил господин Орлов. По его словам, не выдерживает никакой критики и сама экспертиза, лежащая в основе обвинения, и вызывает сомнение компетентность ее двух авторов. Как рассказывал “Ъ”, проводили ее два эксперта из негосударственного учреждения, чьи выводы оспаривали приглашенные защитой специалисты, в том числе и из госучреждений. Между тем первый из авторов экспертизы при допросе в суде допустил ошибки в самых простых арифметических исчислениях, признал также наличие ошибок и в материалах исследования, заявив, правда, что они не отразились на выводах. При этом, как говорят защитники, у эксперта нет формулы расчетов завышения цен и ущерба, а основывались они на накладных и «платежках». Оказалось также, что его коллега-соавтор не имеет экономического образования, а лишь диплом школьного учителя математики, также она прошла 40-часовые курсы бухучета и аудита. Интересно также, что, по данным адвокатов, этим экспертам выдавалось для изучения 120 томов уголовного дела, но в суд поступили лишь 82. Все эти факты, на которые ранее уже обратил внимание суд во время первого процесса, внушают подсудимым «сдержанный оптимизм». Как говорят их представители, они очень переживают из-за вынужденного перерыва в любимой работе, который совпал с неудачными пусками ракет и спутников, но не хотят пока говорить о причинах своего уголовного преследования и последовавших отставок.

Сергей Сергеев