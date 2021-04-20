 

На Украине заочно арестовали экс-главу МВД за поставки оружия из России

20.04.2021, 14:50, Новости дня
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Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и его заместителя Виктора Ратушняка за незаконные поставки гранат из РФ и растрату средств МВД республики при таможенном оформлении боеприпасов, сообщил офис генерального прокурора Украины.

В январе 2014 года с целью вооружения личного состава чиновники организовали незаконную поставку 13 тыс. 406 гранат российского производства и их таможенное оформление, за которое министерство заплатило более 1,17 млн гривен (свыше 41 тыс. долларов по нынешнему курсу). В феврале того же года эти гранаты были применены в центре Киева против митингующих, в результате чего пострадали 86 человек, один из которых погиб, утверждается на сайте офиса генпрокурора.

«Такое решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении бывших министра и его заместителя процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (заочно)», – отмечается в сообщении.

В феврале 2019 года Совет нацбезопасности и обороны Украины наложил санкции на десять человек за госизмену, среди них оказался и Захарченко. Тогда его лишили всех наград и звания, а также арестовали все его имущество. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что есть «все доказательства», якобы свидетельствующую о том, что «команды Януковича, экс-главы СБУ Якименко, бывшего главы МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей».



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