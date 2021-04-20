Российский бизнесмен Дерипаска считает, что китайский юань спасет Россию от “санкционного пресса”

По его мнению, США, “заигравшись с санкциями, заставили весь мир задуматься о роли доллара в международных расчетах”. Кроме того, по словам Дерипаски, китайская экономика занимает второе место в мире, а к 2026-му году она выйдет на первое.

“У США же серьезные проблемы с государственными финансами: дыра в бюджете по итогам первого квартала составляет 1,7 трлн. Да и, заигравшись с санкциями, заставили весь мир задуматься о роли доллара в международных расчетах. В общем, цифровой китайский юань, видимо, серьезно подвинет доллар в мировой торговле, что и поможет России выйти из-под санкционного пресса”, – полагает бизнесмен.

Контекст:США 15 апреля ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Меррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй.

Кроме того, минфин США 2 марта ввел санкции против ряда чиновников силовых ведомств России из-за отравления и преследования российского оппозиционера Алексея Навального. США также прекратили оказание помощи РФ, за исключением гуманитарной, и исключили Россию из списка стран, в которые могут быть разрешены продажа и экспорт вооружений.

С 18 марта министерство торговли США ввело новые экспортные ограничения против России из-за применения химического оружия против Навального. США ограничили экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью, чтобы не допустить Россию “к американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия”. До 1 сентября ограничения не будут распространяться на товары для гражданской авиации и космическую отрасль.

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