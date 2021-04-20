 

Радуцкий: Еще не завершилась третья волна коронавируса, а нам нужно готовиться к четвертой. И она может быть более угрожающей

20.04.2021, 14:40, Новости дня
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Третья волна коронавирусной болезни пошла на спад. В странах ЕС фиксируют уменьшение количества больных и снижение уровня госпитализации.

В Польше на пике третьей волны (конец марта) выявляли до 32 тыс. новых больных, вчера – 7000. В Чехии (в начале марта) в сутки заражалось около 13 тыс., за вчера – 830 человек. В Италии месяц назад за день было до 23 тыс. новых больных, сегодня – 8800. Страны ЕС начали постепенное ослабление карантина.

В Украине, как и в других странах, также эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, наблюдается положительная динамика. Хотя в некоторых регионах до сих пор опасным остается уровень занятости коек в реанимации: в Харьковской области – 85%, в Сумской – 78%, в Николаевской – 77%. 13 регионов страны остаются в “красной” зоне, три – в “желтой”.

Еще не завершилась третья волна коронавируса, а нам нужно готовиться к четвертой. Традиционно сезон активного распространения вирусных заболеваний начинается осенью. Ученые прогнозируют, что четвертая волна может быть более угрожающей из-за распространения новых штаммов коронавируса. В Индии недавно обнаружили “индийский” штамм, в состав которого входят две мутации вируса. Исследование этого штамма продолжается, он может оказаться опаснее “британского” и “южно-африканского”.

В первый год пандемии ученые считали, что повторное заражение коронавирусом возможно через шесть–девять месяцев после болезни. Украинские эпидемиологи проанализировали 1200 случаев повторного заражения COVID-19. Выводы неутешительны: чаще всего люди заражались через три – четыре месяца, иногда – пять месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца.

Поэтому видим, что высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели коронавирусом, могут инфицироваться уже осенью.

Единственный выход предупредить четвертую волну коронавируса – значительно ускорить темпы вакцинации. Израиль, США, Великобритания планируют провести прививки всего взрослого населения уже через несколько месяцев. Украина может не успеть провакцинировать граждан до конца года.

Темпы прививочной кампании неудовлетворительны. 4 апреля президент дал задание правительству разработать новый национальный план вакцинации. Жду этот документ. Хочу увидеть четкие шаги, которыми Минздрав предлагает до конца года провакцинировать 70% населения страны.

Источник: Михаил Радуцкий / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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