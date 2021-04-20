Офис генпрокурора Украины обжаловал оправдательный приговор Пашинскому

Жалоба подана в Киевский апелляционный суд.

Прокуратура настаивает на наказании для Пашинского в виде лишении свободы на семь лет.

Контекст:Государственное бюро расследований (ГБР) 28 апреля 2020 года сообщило, что следователи завершили досудебное расследование по делу Пашинского. Следствие установило, что 31 декабря 2016-го во время конфликта с жителем Киевской области Вячеславом Химикусом Пашинский выстрелил в него из пистолета Glock 19. У пострадавшего был огнестрельный перелом бедренной кости левой ноги, из-за чего он получил инвалидность.

После инцидента полиция информировала, что, прежде чем Пашинский выстрелил в Химикуса, последний ударил его по голове бутылкой и сбил с ног.

Политику инкриминировали ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение), ему грозило от пяти до восьми лет лишения свободы.

3 июля 2020 года ГБР вручило Пашинскому обвинительный акт. Экс-депутат назвал документ “фейковым и фальшивым” и опубликовал в Facebook видео, как его вручали.

18 марта 2021 года Васильковский горрайонный суд оправдал Пашинского, посчитав, что обвинение не доказало виновность экс-нардепа.

Пашинский был депутатом Верховной Рады V–VIII созывов. После Революции достоинства, в марте – июне 2014 года, исполнял обязанности главы Администрации Президента.

—