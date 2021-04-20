“Обидно, что они должны постоянно остерегаться”. Jerry Heil высказалась о “нетрадиционной ориентации” украинских знаменитостей

“Мне так обидно, что они должны постоянно чего-то остерегаться”, – призналась певица.

Jerry Heil также поинтересовалась у фолловеров, что является возможной причиной того, что украинские знаменитости скрывают свою ориентацию.

“Как думаете, наши селебрити боятся раскрыть свою нетрадиционную ориентацию из-за неготовности народа принять или эта неготовность как раз и вызвана тем, что селебы, являясь основным громкоговорителем правды, скрывают ее?” – задалась вопросом артистка.

“Сейчас все сидят и вспоминают друзей и знакомых Jerry”, – отреагировали на публикацию подписчики.

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Публикация от * YouTube & TikTok: JERRY HEIL (@thejerryheil)

Контекст:Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “Охрана_Отмєна”.

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