 

Карбалевич об обещании Лукашенко принять важнейшее за 25 лет решение: Будет усиление репрессий

20.04.2021, 14:36, Разное
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Александр Лукашенко стремительно превращает Белоруссию в рудимент советской диктатуры, считают многие политологи. Сейчас общественность всерьез обсуждает историю с подготовкой покушения на Батьку, будто на дворе 37-й год.

Во время недавнего субботника белорусский президент объявил, что принял одно из важнейших за четверть века решений. Лукашенко обещал подробней рассказать об этом в скором времени.

Политолог Валерий Карбалевич объяснил, что на самом деле стоит за громкими словами Батьки. Эксперт сообщил, что в сложившихся обстоятельствах ждать от последнего диктатора Европы послаблений или оттепели точно не стоит.

Политолог предположил, что декрет может быть направлен в сторону усиления репрессий. Речь идет об упрощенном варианте правосудия, при котором можно оперативно выносить приговоры людям, заподозренным в покушениях на представителей власти.

Подобное уже было в самые тревожные времена СССР. Людей обвиняли в терроризме за преступления против советской власти. Карбалевич не исключил, что подобное повторится в Белоруссии, поскольку в республике есть почва для движения в данном направлении.



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