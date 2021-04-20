Финал конкурса “Учитель будущего. Студенты” стартовал в “Сириусе”

К конкурсантам обратился глава Департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Министерства просвещения Андрей Милехин. “Наши финалисты – это «созвездие», которое сможет украсить небосклон педагогического мастерства. Самое главное, что каждый из вас имеет уникальную возможность раскрывать новые таланты своих учеников”, – сказал он.

Около 30% финалистов – сотрудники образовательных учреждений. По количеству участников лидируют Санкт-Петербург, Москва, Волгоградская, Ростовская и Свердловская области.

Участники финала – самые успешные студенты со всей страны, отметил заместитель гендиректора АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Агафонов. По его словам, среди участников не только будущие педагоги, но и представители медицинских, технических и других специальностей.

Задания для финалистов разделены на несколько блоков. В ходе первого пройдет оценка их психолого-педагогических компетенций и надпрофессиональных навыков. После этого сформируется рейтинг каждого участника. Затем конкурсанты разработают решения для региональных школ. Третий блок включает стратегическую игру “Школа будущего”.

“С партнерами и ведущими педагогами мы формируем условия для того, чтобы все дети и учителя страны могли воспользоваться результатом этой работы», –отметила руководитель «Сириуса» Елена Шмелева.

Также в рамках финала состоятся педагогические мастерские, нетворкинг, культурно-образовательные и спортивные программы. Пройдет конкурс проектов “Росмолодежи”.

Финалисты смогут пройти стажировки в крупных детских центрах, стать кураторами в Образовательном центре “Сириус”. Победителей ждет постпроектное сопровождение.