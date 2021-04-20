«Еженедельный» инсулин скоро может изменить жизнь пациентов



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Пациенты с сахарным диабетом 2 типа часто начинают лечение инсулином намного позже, чем рекомендуют врачи. Известно, что люди могли бы с большей вероятностью следовать назначенному лечению, если бы требовалось меньшее количество инъекций препарата. Ученые ожидают, что успешное завершение испытания инсулина для введения один раз в неделю улучшит приверженность диабетиков к лечению и, соответственно, – их здоровье.

«Лечение инсулином обременительно, оно требует частых инъекций и до сих пор связано с определенными стигмами. Разработка эффективного и безопасного инсулина, который можно было бы назначать раз в неделю, была большим достижением в этой области», – сказала профессор Илдико Лингвей (Ildiko Lingvay) из Медицинского центра Саутвестерн Техасского университета, соавтор новых исследований.

В исследовании, которое возглавляла Лингвей, принимали участие 205 пациентов, которые никогда ранее не получали инсулин, из семи стран. Пациентов разделили на четыре группы. Участники из контрольной группы получали инсулин, который требовал ежедневного введения (гларгин). Остальным участникам назначили новый инсулин (икодек), который вводят раз в неделю, в разных дозах и режимах приема. Лечение длилось в течение 16 недель.

Икодек был эффективным и хорошо переносился при трех испытанных режимах назначения. Риск развития гипогликемии (опасного снижения уровня сахара в крови) был низок при каждом из них. Ученые выбрали режим, при котором соотношение пользы и риска было оптимальным.

Второе исследование включало 154 человека из пяти стран. В нем изучали, как пациенты переходят со «старого» инсулина на инсулин, которые вводят раз в неделю. Оно показало, что для начала пациентам требуется большая, нагрузочная, доза. В таком случае целевые значения уровня глюкозы в крови достичь проще.

«Оба исследования – трамплин для крупного исследования фазы 3, которое уже проходит в Медицинском центре Саутвестерн. В нем определяют эффективность “недельного” инсулина у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и 2 типа», – сказала Лингвей.

Лингвей считает, что новый инсулин меняет правила игры. Он должен снизить нагрузку на пациентов, которая связана с лечением, и улучшить их приверженность к терапии.