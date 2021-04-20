iPhone 13 получит 1 Тб памяти, экран от 6,1 дюйма, 120 Герц и более высокую стоимость

iPhone 13 получит увеличенный до 1 Терабайта объём флэш-накопителя, за счёт чего его стоимость будет выше нынешней. Самый компактный экран смартфона получит диагональ в 6,1 дюйма, а частота смены изображений достигнет 120 Герц.

До официальной презентации очередного поколения iPhone осталось около полугода, но в Сети постоянно появляется новая информация об устройстве. Согласно последним данным, тринадцатая генерация «яблочного» смартфона получит ряд улучшений. Так, в нем появятся дисплеи с частотой смены изображения до 120 Герц.

При этом самый маленький из аппаратов будет уже не 5,4 дюйма, а 6,1. Если верить инсайдерам, новая четверка моделей iPhone 13 состоит из пары 6,1-дюймовых аппаратов, и двух по 6,7.Сами панели экранов выполнены по технологии OLED LTPO, оснастят девайсы от Apple и улучшенными фото-видео-датчиками с лазерным дальномером. Коммуникации гаджету обеспечит модем Snapdragon X60 с поддержкой 5G, а производительность и мощность – однокристальный процессор Apple A15.

Кроме того, изменится в устройстве и объем внутренней памяти устройств, причем флэш-накопитель на 1 Терабайт получат все модификации, включая наиболее доступные по цене. Такие метаморфозы приведут и к увеличению стоимости iPhone 13, уверены эксперты рынка. Какие из опубликованных характеристик подтвердятся, станет ясно уже в сентябре.

Источник: www.ixbt.com