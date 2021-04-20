 

Принц Гарри пытался наладить отношения с отцом с помощью очень личного письма

20.04.2021, 14:30, Разное
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Впервые за последний год принц Гарри встретился с королевской семьей, но повод для этого выдался грустным – похороны 99-летнего принца Филиппа. Перед тем, как вернуться в Великобританию, герцог Сассекский написал отцу, принцу Чарльзу, очень личное письмо.
Супруг Меган Маркл не знал, что его ждет на родине и какой прием устроит семья. Поэтому решил заранее «навести мосты». Принц Чарльз обиделся на сына и невестку, которые дали скандальное интервью Опре Уинфри в то время, когда принц Филипп лежал в больнице в тяжелом состоянии. По словам инсайдеров, герцог Сассекский попытался разъяснить отцу причины своего отказа от выполнения королевских обязанностей. Он пообещал, что несмотря на сложившуюся ситуацию, сохранит уважение к монархии и семье.

Пока принцу Гарри не удалось наладить отношения с отцом так, как он бы этого хотел. Напряжение между родственниками все еще сохраняется, но члены королевской семьи негласно договорились оставить все свои обиды и личные переживания на время. Сейчас им важно поддержать королеву Елизавету II, которая потеряла любимого супруга. Многие СМИ обвинили супруга Меган Маркл в том, что он вновь пытается «перетянуть одеяло» на свою сторону. По мнению прессы, похороны принца Филиппа – не лучший повод для выяснения отношений.



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