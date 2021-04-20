Скандалы: «Надежный банк» оказался не надежным

Банкиру Леониду Краснеру не простили не возвращенные им клиентам кредиты и дали условный срок

В Таганском суде столицы был вынесен приговор по делу о мошенничестве, совершенном бывшим председателем совета директоров АКБ «Надежный банк» Леонидом Краснером. По версии следствия, в 2016 году он похитил 170 млн руб., которые принял на ответственное хранение у своих деловых партнеров. Сам господин Краснер утверждал, что не присваивал деньги, а отдал их в рост другому клиенту, который разорился и не вернул денег. При этом подсудимый утверждал, что полностью расплатился с кредиторами. Однако суд посчитал банкира виновным и приговорил его к пяти годам условно. При этом были удовлетворены иски потерпевших на сумму 73,7 млн руб.

Как стало известно “Ъ”, Леонид Краснер, являвшийся также преподавателем экономики в Государственной академии подготовки руководителей инвестиционной сферы (сейчас слилась с Высшей школой экономики), был привлечен к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в июне 2019 года. Само дело было возбуждено в ноябре 2017 года по заявлению бизнес-партнеров банкира: бывшего члена совета директоров АКБ «Надежный банк» (с 2014 года — небанковское кредитное учреждение «Континент-финанс») Евгения Борозенца, его жены Татьяны, а также их знакомых предпринимателей Павла Копаева, Андрея Иванова и бывшего клиента банка Андрея Луженкова. Все они утверждали, что с 2004 по 2015 год передали Леониду Краснеру по договорам на ответственное хранение не менее 170 млн руб. При этом средства помещались в сейфы банка. Но когда осенью 2016 года заявители потребовали вернуть средства, банковские ячейки оказались пустыми. Тогда они и обратились в полицию.

Сам Леонид Краснер не отрицал, что брал эти средства у потерпевших. Но он утверждал, что это было не ответственное хранение, а займы под 10% годовых.

Что якобы подтверждалось имевшимися в банковской отчетности и материалах дела договорами займа. В дальнейшем, уверял подсудимый, эти средства он пускал в оборот, получая от клиентов—физических лиц немалые проценты. К данной схеме, уверял банкир, приходилось прибегать, поскольку и «Надежный банк» имел лицензионное право на кредитование не физических, а лишь юридических лиц. Подсудимый пояснял также, что подобная схема кредитования применялась им на протяжении 20 лет и ни разу не давала сбоя. Все заемщики якобы регулярно платили проценты, что позволяло и ему вовремя погашать долги. Сбой в схеме, по словам подсудимого, произошел в октябре 2016 года, когда о своем банкротстве заявил крупнейший из заемщиков Леонида Краснера президент Русского вино-водочного треста Михаил Шальмиев. «Он был должен порядка 350 млн руб. и каждый месяц платил мне по 4,5 млн руб. процентов по кредиту, а я платил тем, у кого занял деньги,— пояснял в суде господин Краснер.— Но когда Шальмиев перестал обслуживать свой долг, я тоже не смог выполнять обязательства перед партнерами».

В итоге, чтобы погасить долг в 170 млн руб., Леонид Краснер, по его словам, попросил брата переписать на кредиторов квартиру, оцененную в 195 млн руб. Однако договориться с последними так и не удалось, результатом чего стало уголовное дело.

В прениях прокурор просил признать Леонида Краснера виновным в мошенничестве и приговорить его к пяти годам колонии общего режима. Подсудимый и его адвокат просили об оправдательном приговоре. Суд в итоге признал Леонида Краснера виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначил ему пять лет условно с испытательным сроком в пять лет. При этом суд частично удовлетворил иски потерпевших на общую сумму 73,7 млн руб.

Алексей Соковнин