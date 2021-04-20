 

Си Цзиньпин назвал образцовыми для мировых держав отношения Китая и РФ

20.04.2021, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российско-китайские связи служат образцом отношений между мировыми державами, говорится в приветствии председателя КНР Си Цзиньпина участникам диалога «Партия «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая».

«На протяжении 20 лет Китай и РФ развивают концепцию передающейся из поколения в поколение дружбы и принципы нового типа международных отношений, углубляют тесное всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и выработали классический образец современных отношений между мировыми державами», – передает ТАСС текст послания.

«Две партии на протяжении длительного времени продолжают институализировать свои контакты, всеми силами укрепляют политическое и стратегическое взаимодоверие между Китаем и Россией, а также содействуют взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами», – подчеркнул Си Цзиньпин.

«Современная эпоха эпидемии вкупе с вековыми изменениями ввергли мир в период неустойчивости и радикальных преобразований. Действия КНР и РФ оказывают важное влияние на обстановку в мире. Необходимо углубить вступающие в новую эпоху отношения всеобъемлющего стратегического сотрудничества, сыграть роль надежной опоры в деле стимулирования всеобщего развития, отстаивания справедливости в международных отношениях, а также защиты глобального мира и стабильности», – сказал он.

Девятое заседание межпартийного диалога пройдет 20 апреля в режиме видеоконференции.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует поладить с Россией, а не подталкивать ее к Китаю.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.11 / Компания Volvo представила симулятор с виртуальной реальностью

23.07 / Honda увеличила цены на свои автомобили в России

07.03 / Северная Македония зарегистрировала «Спутник V»

20.02 / Подозреваемый в госизмене Воронин работал в Бундестаге

02.04 / Россия наращивает военную мощь на границе с Украиной, чтобы давить психологически – Волкер

07.01 / Великобритания разрешила своим судам заходить в порты Крыма

25.09 / В Украине утвердили новое карантинное зонирование, украинские клубы сыграли в Лиге Европы. Главное за день

02.07 / Эксперт связал результаты голосования в НАО с внутренней повесткой региона

10.01 / В Полтавской области возобновили подачу газа после взрыва на газопроводе

15.04 / Пик заболеваемости COVID-19 в Украине пройден, но смертность еще будет расти – НАН Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика