Си Цзиньпин назвал образцовыми для мировых держав отношения Китая и РФ

Российско-китайские связи служат образцом отношений между мировыми державами, говорится в приветствии председателя КНР Си Цзиньпина участникам диалога «Партия «Единая Россия» – Коммунистическая партия Китая».

«На протяжении 20 лет Китай и РФ развивают концепцию передающейся из поколения в поколение дружбы и принципы нового типа международных отношений, углубляют тесное всеобъемлющее стратегическое сотрудничество и выработали классический образец современных отношений между мировыми державами», – передает ТАСС текст послания.

«Две партии на протяжении длительного времени продолжают институализировать свои контакты, всеми силами укрепляют политическое и стратегическое взаимодоверие между Китаем и Россией, а также содействуют взаимовыгодному сотрудничеству между двумя странами», – подчеркнул Си Цзиньпин.

«Современная эпоха эпидемии вкупе с вековыми изменениями ввергли мир в период неустойчивости и радикальных преобразований. Действия КНР и РФ оказывают важное влияние на обстановку в мире. Необходимо углубить вступающие в новую эпоху отношения всеобъемлющего стратегического сотрудничества, сыграть роль надежной опоры в деле стимулирования всеобщего развития, отстаивания справедливости в международных отношениях, а также защиты глобального мира и стабильности», – сказал он.

Девятое заседание межпартийного диалога пройдет 20 апреля в режиме видеоконференции.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону следует поладить с Россией, а не подталкивать ее к Китаю.